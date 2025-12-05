Первый складной iPhone станет самым дорогим в истории с ценой до $2500

Опубликовано 05 декабря 2025, 08:141 мин.
Первый складной iPhone станет самым дорогим в истории с ценой до $2500И все из-за отсутствия складки
Apple готовит свой первый складной iPhone, который могут представить вместе с линейкой iPhone 18 Pro в 2026 году.
По данным нескольких источников, компания рассчитывает выйти в премиум-сегмент и установить цену от $2000 до $2500. Аналитики UBS называют диапазон $1800–2000, но большинство утечек утверждают, что финальная стоимость окажется ближе к верхней границе.
Главная особенность — экран без видимой складки. Это то, с чем пока не справились ни Samsung, ни китайские бренды. И именно эта технология может стать поводом для более высокой цены.
Ожидается формат «книжки» с внешним экраном около 5,5 дюйма и внутренним — 7,8 дюйма, двойной камерой 48 Мп и аккумулятором повышенной плотности.
Аналитики считают, что качество устройства позволит Apple удерживать цену выше конкурентов — особенно если отсутствие складки подтвердится на практике.