Первый складной iPhone станет самым дорогим в истории с ценой до $2500

По данным нескольких источников, компания рассчитывает выйти в премиум-сегмент и установить цену от $2000 до $2500. Аналитики UBS называют диапазон $1800–2000, но большинство утечек утверждают, что финальная стоимость окажется ближе к верхней границе.

Главная особенность — экран без видимой складки. Это то, с чем пока не справились ни Samsung, ни китайские бренды. И именно эта технология может стать поводом для более высокой цены.

Ожидается формат «книжки» с внешним экраном около 5,5 дюйма и внутренним — 7,8 дюйма, двойной камерой 48 Мп и аккумулятором повышенной плотности.

Аналитики считают, что качество устройства позволит Apple удерживать цену выше конкурентов — особенно если отсутствие складки подтвердится на практике.