Первый складной смартфон Apple выйдет после iPhone 17

По информации аналитиков, устройство дебютирует не раньше 2026 года, после выхода iPhone 17.

Складной iPhone получит внутренний гибкий экран, размер которого превзойдёт дисплей iPhone 16 Pro Max.

Компания долго откладывала выпуск устройства из-за требований к качеству и долговечности механизмов. Гибкий экран и улучшенный шарнир должны соответствовать высоким стандартам Apple.

Отметим, что на данный момент складные устройства составляют менее 2% рынка смартфонов, но Apple рассчитывает изменить ситуацию.

Гибкий iPhone станет частью усилий компании по стимулированию продаж, которые замедлились на фоне минимальных обновлений в предыдущих моделях.

Ранее в этом году Apple представила Vision Pro — свою первую новинку за десятилетие. Однако низкие продажи устройства подтолкнули компанию к поиску новых аппаратных решений.