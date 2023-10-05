Первый складной смартфон Google и недорогой флагман Pixel 7a: где и как посмотреть презентацию Google I/O 2023

На нём нас ждут совершенно разные, но безусловно интересные новинки. Презентация обещает быть одной из самых грандиозных, т.к. компания представит более шести новых продуктов Pixel.

Основное мероприятие Google I/O 2023 состоится 10 мая и начнется в 20:00 по московскому времени. На нём от поискового гиганта ждут демонстрации первого складного смартфона Pixel Fold, недорогого флагмана Pixel 7a, а также полноценный анонс Android 14.

Посмотреть конференцию можно будет в прямом эфире, на официальном YouTube-канале Google. Компания уже запустила её, заглянуть на стрим можно перейдя по ссылке.

Отметим, что помимо анонсов, озвученных выше, от IT-гиганта ждут подробностей о Pixel 8/8 Pro, новых наушниках, планшете и т.д.