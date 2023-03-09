Первый складной смартфон Google Pixel сфотографировали в руках у тестировщика

В копилку подтверждений данного факта можно добавить свежее фото, опубликованное на Reddit. На нём можно увидеть некий телефон, который, по словам реддитора, есть ни что иное, как условный Google Pixel Fold.

Устройство было замечено в метро Нью-Йорка. Пользователь смог сделать несколько размытых снимков аппарата.