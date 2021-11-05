Первый складной смартфон Google получит устаревшую камеру

По итогу слухи так и остались слухами, а мир увидел от поискового гиганта лишь традиционные флагманы. Но, судя по всему, в недрах компании и вправду работают над смартфонов с гибким дисплеем.

Наши коллеги с 9to5Google обнаружили в коде последней версии приложения Google Camera информацию о таком устройстве. Пока что аппарат носит кодовое имя Google Pixel Fold 5G.

Если верить этим данным, телефон получит 12 Мп модуль камеры Sony IMX363. Для сравнения, Google Pixel 6 Pro оснастили 50 Мп Samsung GN1.

По всей видимости, поисковый гигант в новинке установит устаревшую камеру. Возможно, таким образом компания хочет снизить цену своего первого складного смартфона, чтобы сделать девайс более доступным для большинства.

Что же до сроков выхода Google Pixel Fold, то случиться это должно уже в 2022 году.