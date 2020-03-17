Первый складной смартфон Xiaomi может получить выдвижную фронтальную камеру

Еще с начала 2019 года фанаты ждут, когда же Xiaomi представит свой первый складной смартфон. Казалось, что именно Xiaomi Mix Alpha должен стать подобным устройством, но в итоге девайс занял немного иную нишу. И вот, в сети появились первые данные о подобном устройстве от Xiaomi, которое, к тому же, может получить выдвижную фронтальную камеру.