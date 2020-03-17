Первый складной смартфон Xiaomi может получить выдвижную фронтальную камеру
Источником утечки стал набирающий популярность интернет-инсайдер _the_tech_guy, опубликовавший в своем Twitter-аккаунте изображение патента, на котором мы можем увидеть, что складной смартфон Xiaomi получит выдвижную фронтальную камеру. Что интересно, на данный момент в мире нет ни одного устройства, которое могло бы похвастаться сочетанием сразу двух подобных решений: обычно смартфоны либо сгибаемые, либо с выдвижной фронтальной камерой.
Напомним, что 24 марта должен состояться анонс еще одного устройства, которое оснастят выдвижной фронтальной камерой — Redmi K30 Pro. Смартфон, судя по последним данным, будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а также оснащаться новейшей оперативной памятью стандарта LPDDR5 и постоянной памятью стандарта UFS 3.0.