Первый смартфон с 200-Гц экраном представят уже в 2026 году

Он также уточнил, что производители активно тестируют AMOLED-дисплеи с разрешением 1,5K+ и рекордной частотой обновления. Параллельно рассматриваются и альтернативные конфигурации. Например, 2K+ при 165 Гц.

Формально смартфоны с частотой выше 165 Гц уже существуют: на рынке встречаются модели с 180 и даже 185 Гц. Однако такие решения остаются нишевыми.

По словам инсайдера, для брендов это скорее переходный этап. Отметка же в «200 Гц» выглядит куда убедительнее с точки зрения маркетинга и проще воспринимается покупателями.

Высокая герцовка неизбежно повышает энергопотребление, поэтому производителям придется компенсировать нагрузку. Основные ставки делают на адаптивную частоту обновления, емкие кремний-углеродные аккумуляторы и быструю зарядку мощностью от 90 Вт.

Если эти технологии сработают вместе, сверхплавные дисплеи перестанут быть экзотикой и выйдут в массовый сегмент.