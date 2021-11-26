Первый смартфон с 200 Мп камерой выйдет уже в 2021 году

Если верить данным интернет-инсайдеров, уже в декабре 2021 года на прилавки попадёт новинка от Motorola — Moto Edge X. Именно этот смартфон должен стать первым, который оснастят датчиком Samsung ISOCELL HP1 на 200 Мп.

Отметим, что ранее считалось, что таковым станет грядущий Xiaomi 12 Ultra, анонс которого состоится лишь в начале 2022 года. Таким образом, если слухи окажутся верны, Motorola обгонит Xiaomi и выпустит свой 200 Мп смартфон до конца 2021-го.

Напомним, что более ранняя информация гласила, что Moto Edge X получит чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. Последнее может позволить аппарату превысить отметку в 1 млн баллов в популярном тесте AnTuTu.