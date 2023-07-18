«Первый смартфон с 24 ГБ ОЗУ» выйдет за пределами Китая. Где он будет стоить дешевле всего

Устройство уже успело дебютировать в Китае, а теперь его ожидают за пределами страны. Заинтересованным покупателям будет предложено три версии с различной памятью и дизайном.

Однако стоит уточнить, что будут иметь место некоторые различия между китайской и глобальной версиями. К примеру, глобалка лишится 24 ГБ оперативной памяти, что делало этот смартфон уникальным.

Также международный вариант получит немного меньшую поддерживаемую мощность зарядки по сравнению с китайской моделью. И заряжаться аппарат от 0 до 100% будет не за 35 минут, а за 40.

Предзаказ RedMagic 8S Pro стартует уже с 27 июля. Официальный старт продаж намечен на 3 августа. Цены на устройство будут различаться в разных странах, и, похоже, США получит его по самым доступным ценам.

Так, именно там за новинку будут просить от $650 (58 956 рублей).