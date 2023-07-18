«Первый смартфон с 24 ГБ ОЗУ» выйдет за пределами Китая. Где он будет стоить дешевле всего

«Первый смартфон с 24 ГБ ОЗУ» выйдет за пределами Китая. Где он будет стоить дешевле всегоНо уже без столь громкого звания
Бренд Nubia представил свой новый игровой смартфон RedMagic 8S Pro для международного рынка.
Устройство уже успело дебютировать в Китае, а теперь его ожидают за пределами страны. Заинтересованным покупателям будет предложено три версии с различной памятью и дизайном.
Однако стоит уточнить, что будут иметь место некоторые различия между китайской и глобальной версиями. К примеру, глобалка лишится 24 ГБ оперативной памяти, что делало этот смартфон уникальным.
Также международный вариант получит немного меньшую поддерживаемую мощность зарядки по сравнению с китайской моделью. И заряжаться аппарат от 0 до 100% будет не за 35 минут, а за 40.
Предзаказ RedMagic 8S Pro стартует уже с 27 июля. Официальный старт продаж намечен на 3 августа. Цены на устройство будут различаться в разных странах, и, похоже, США получит его по самым доступным ценам.
Так, именно там за новинку будут просить от $650 (58 956 рублей).