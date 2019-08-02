Первый смартфон с 64-мегапиксельной камерой представят через неделю

Китайский бренд Realme, не так давно отделившийся от OPPO/OnePlus/BBK/Vivo, объявил дату анонса первого в мире смартфона с 64-мегапиксельной камерой.

Презентация назначена на 8 августа 2019 года и пройдёт в столице Индии, Нью-Дели. Основная камера у смартфона будет четверная и основной датчик получит разрешение 64 Мп.

Судя по всему, речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright GW1. Он продолжает серию датчиков с пикселями размером 0,8 мкм. Новинка обладает технологией Tetracell, которая группирует пиксели в четвёрки, что позволяет захватывать больше света. Это делает съёмку при слабом освещении более качественной.