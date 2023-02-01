Первый смартфон с качественными 200 Мп: Samsung Galaxy S23 Ultra представлен официально

Первый смартфон с качественными 200 Мп: Samsung Galaxy S23 Ultra представлен официальноПолучилось на удивление интересно
Компания Samsung представила свой новейший топовый флагман — Samsung Galaxy S23 Ultra. Устройство оснащено обновлённым процессором, 200-мегапиксельным сенсором основной камеры и слегка измененным форм-фактором.
Фото: The Verge
Смартфон может похвастаться сверхкачественным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1440p. По словам представителей бренда, экран был улучшен за счёт интеллектуальной системы тонового отображения, которая адаптируется к более широкому диапазону условий освещения.
В свою очередь процессор Snapdragon 8 Gen 2, который лежит в основе смартфона, должен улучшить время автономной работы. Внешний вид также претерпел небольшие изменения: устройство получило менее изогнутые края для удобства хвата.
The Verge
Камера с высоким разрешением является отличительной особенностью S23 Ultra. Так, теперь самый продвинутый модуль не на 108, а на 200 Мп. Он может создавать 200-мегапиксельные или 50-мегапиксельные снимки. Есть и возможность делать фото на 12 Мп — в таком режиме смартфон объединяет 16 пикселей в один, для улучшения сбора света.
В Samsung заявляют, что оптическая стабилизация изображения основной камеры стала более надёжной, корректируя дрожание на 3 градуса по сравнению с 1,5 в прошлогодней модели. Остальные три задние камеры остались без изменений. Фронтальный же модуль теперь 12-мегапиксельный против 40 Мп в S22 Ultra.
The Verge
Galaxy S23 Ultra по-прежнему имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68, а также оперативной памятью объёмом 8 или 12 ГБ. При этом базовая модель теперь на 256 ГБ, в отличие от прошлогодней с её 128 ГБ.
Стартовая цена устройства составляет 1199 долларов. Предзаказ доступен уже сейчас, доставка же новинки начнётся 17 февраля.