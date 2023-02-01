Первый смартфон с качественными 200 Мп: Samsung Galaxy S23 Ultra представлен официально

Смартфон может похвастаться сверхкачественным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1440p. По словам представителей бренда, экран был улучшен за счёт интеллектуальной системы тонового отображения, которая адаптируется к более широкому диапазону условий освещения.

В свою очередь процессор Snapdragon 8 Gen 2, который лежит в основе смартфона, должен улучшить время автономной работы. Внешний вид также претерпел небольшие изменения: устройство получило менее изогнутые края для удобства хвата.