Первый смартфон с выдвижной селфи-камерой на 32 Мп показали в рекламном ролике

В сеть утёк официальный рекламный ролик с готовящимся к выходу смартфоном Vivo V15 Pro в главной роли. На видео отлично видно смартфон и его главную особенность — выдвижную фронтальную камеру.

Производитель в ролике заявляет, что Vivo V15 Pro станет первым в мире смартфоном с 32-мегапиксельной выдвижной селфи-камерой. В обычном режиме фронтальную камеру не видно.

Также подтверждается дата официального анонса — 20 февраля 2019 года, но предварительные заказы на него начнут собирать раньше — 15 февраля.

По предварительным данным, смартфон оснащён тройной основной камерой 48+5+8 Мп, процессором Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3700 мАч.