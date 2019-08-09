Первый смартфон Samsung с 64-мегапиксельной камерой показал свою производительность

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A70s, пока не представленного производителем официально.
Модель с маркировкой SM-A707F может стать наследником оригинального смартфона Galaxy A70, который имеет модельный номер SM-A705. Как ожидается, он появится на полках магазинов под названием Samsung Galaxy A70s и может стать первым смартфоном корейского производителя с 64-мегапиксельной камерой.
Согласно данным бенчмарка, Samsung Galaxy A70s базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 9 Pie.
В одноядерном тесте смартфон набрал 2365 баллов, а в многоядерном — 6372 балла. Выпущенный ранее Galaxy A70 тоже работает на чипсете Snapdragon 675 и 6 ГБ оперативной памяти.
Официальный анонс Samsung Galaxy A70s ожидается в сентябре или октябре 2019 года.