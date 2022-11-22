Первый смартфон Xiaomi без MIUI обновили до Android 13 спустя пять лет после выхода

В основе телефона лежит чип Snapdragon 625 от Qualcomm. Это достаточно производительный процессор, который, в целом, способен справиться с самой свежей версией Android.

И если сама Xiaomi перестала обновлять устройство практически сразу после выхода Android 9, то энтузиасты портировали на него новейший Android 13. На данный момент доступно сразу несколько сборок: Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience и ArrowOS.

Главным плюсом этих кастомных прошивок является наличие в них самых актуальных патчей безопасности. А уже приятным бонусом идёт современный дизайн системы и различные её «фишечки».