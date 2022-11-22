Первый смартфон Xiaomi без MIUI обновили до Android 13 спустя пять лет после выхода

Первый смартфон Xiaomi без MIUI обновили до Android 13 спустя пять лет после выходаСама компания забросила его ещё во времена Android 9
Ещё в 2017 году Xiaomi представила свой первый смартфон на «голом» Android — Mi A1. Устройство получилось интересным и пользовалось заметной популярностью среди фанатов бренда.
В основе телефона лежит чип Snapdragon 625 от Qualcomm. Это достаточно производительный процессор, который, в целом, способен справиться с самой свежей версией Android.
И если сама Xiaomi перестала обновлять устройство практически сразу после выхода Android 9, то энтузиасты портировали на него новейший Android 13. На данный момент доступно сразу несколько сборок: Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience и ArrowOS.
Главным плюсом этих кастомных прошивок является наличие в них самых актуальных патчей безопасности. А уже приятным бонусом идёт современный дизайн системы и различные её «фишечки».