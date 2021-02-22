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Первый смартфон Xiaomi со 108 Мп камерой обновился до новейшего Android
Говорят, это последнее номерное обновление для устройства
Китайский техногигант Xiaomi выпустил свежее обновление для своего первого 108 Мп смартфона. Xiaomi Mi Note 10 получил апдейт, который принёс ему последнюю версию Android.
Теперь устройство будет работать на MIUI 12, установленным поверх Android 11, передаёт Gizmochina. При этом вместе с базовым Mi Note 10 обновление коснулось и Mi Note 10 Pro. Апдейт получил номер версии V12.1.3.0.RFDEUXM. Вместе с новым «зелёным роботом», он принёс и февральский патч безопасности на устройства.
Напомним, что релиз Xiaomi Mi Note 10 в России состоялся в конце 2019 года. В разных странах мира устройство выходило под совершенно разными названиями, в том числе Mi CC9 Pro. Сообщается, что это последнее номерное обновление Android для устройства.