Первый смартфон Xiaomi со 108 Мп камерой обновился до новейшего Android

Теперь устройство будет работать на MIUI 12, установленным поверх Android 11, передаёт Gizmochina. При этом вместе с базовым Mi Note 10 обновление коснулось и Mi Note 10 Pro. Апдейт получил номер версии V12.1.3.0.RFDEUXM. Вместе с новым «зелёным роботом», он принёс и февральский патч безопасности на устройства.

Напомним, что релиз Xiaomi Mi Note 10 в России состоялся в конце 2019 года. В разных странах мира устройство выходило под совершенно разными названиями, в том числе Mi CC9 Pro. Сообщается, что это последнее номерное обновление Android для устройства.