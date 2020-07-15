Первый смартфон Xiaomi со сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт выйдет уже в ближайшее время

Так, вполне вероятно, что грядущей новинкой может оказаться Xiaomi Mi 10 Venti, разговоры о котором начали ходить в сети еще несколько месяцев назад. Устройство, судя по информации из базы данных 3C, будет выпущен компанией Xiaomi Communication Technology, а его производство ведется компанией Fuzhikang Precision Electronics Co. Там же говорится о том, что процесс зарядки проходит при напряжении 20 В и силе тока 6 А.

Напомним, что более ранние слухи гласили, что Xiaomi Mi 10 Venti будет базироваться на процессоре Snapdragon 865, оснащаться AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и иметь цену больше, чем была у прежнего флагмана компании - Xiaomi Mi 10 Pro. Точная дата выхода новинки неизвестна, но, судя по тому, что ее уже сертифицировали, случиться анонс должен уже совсем скоро.