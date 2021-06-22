Первый в истории смартфон с тепловизионной камерой продают со скидкой

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Первый в истории смартфон с тепловизионной камерой продают со скидкойС очень приятной такой скидкой
Некоторое время назад Ulefone представила первый в мире смартфон с тепловизионной камерой. На старте устройство продавалось со скидкой. И, видимо, компании настолько понравилось радовать фанатов, что она решила продлить акционный период.
Так, теперь уже до 26 июня можно будет купить Ulefone Armor 11T 5G за 500 долларов (36,5 тыс рублей) вместо изначальных 560 долларов (41 тыс рублей).
Устройство, к слову, помимо необычной камеры, оснащено NFC-модулем, беспроводной зарядкой и поддержкой 5G. Экран устройства — 6,1-дюймовый. В основу смартфона лёг чип MediaTek Dimensity 800.
За 500 долларов предлагается версия девайса с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.