Первый в истории смартфон с тепловизионной камерой продают со скидкой

С очень приятной такой скидкой

Некоторое время назад Ulefone представила первый в мире смартфон с тепловизионной камерой. На старте устройство продавалось со скидкой. И, видимо, компании настолько понравилось радовать фанатов, что она решила продлить акционный период.