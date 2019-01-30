Первый в мире смартфон без отверстий, Meizu Zero, оказался неоправданно дорогим

Компания Meizu запустила на краудфандинговой площадке Indiegogo сбор средств на свой смартфон Meizu Zero. Судя по данным на Indiegogo, рекомендованная розничная цена составит 2 тысячи долларов.

Первые спонсоры могут заказать Meizu Zero с приличной скидкой — за 1299 долларов, комплект входит беспроводная зарядка. Предусмотрена всего сотня таких предложений. Поставки должны начаться в апреле 2019 года. Также предлагался эксклюзивный комплект для самых нетерпеливых из смартфона Meizu Zero и бесроводной зарядки со сроком поставки уже в январе, но он был представлен в единственном экземпляре и уже продан.

Напомним, смартфон был представлен неделю назад. Главной фишкой модели стало отсутствие разъёмов, слотов и других отверстий. Смартфон заключён в монолитный керамический корпус без кнопок на боках. Он поддерживает беспроводную зарядную технологию Super mCharge мощностью 18 Вт. Вместо сменной SIM-карты, которые требуют слотов, в устройстве используется встроенная eSIM. Кнопки для регулировки громкости не аппаратные, они сенсорные. Вместо обычных динамиков используется технология mSound 2.0, которая позволяет извлекать звук с помощью поверхности дисплея. Надо ли говорить, что разъём для наушников отсутствует?

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым OLED-дисплеем со встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 12+20 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Snapdragon 845. Объём памяти и точная ёмкость аккумулятора не объявлены. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, он может выдержать погружение на глубину до 2 метров на полчаса. Поддерживается Bluetooth 5.0. Meizu Zero работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.