Первый в мире смартфон на среднебюджетном процессоре Dimensity 7025 представила... Motorola

Теперь же, не дожидаясь официального релиза, смартфон полностью рассекречен через листинг на сайте компании.

Moto G64 5G примечателен тем, что стал первым в мире устройством под управлением нового чипсета Dimensity 7025 от MediaTek. Смартфон предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ с возможностью расширения памяти до 1 ТБ картами microSD.

Программная оболочка представлена фирменным интерфейсом My UX на базе Android 14, при этом гарантировано обновление до Android 15 и три года апдейтов безопасности.

Motorola Moto G64 5G оснащен 6.5-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и защитой Gorilla Glass.

Селфи-камера на 16 Мп расположена в вырезе по центру. Основная камера двойная: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный сенсор с углом обзора 118° (он же используется для макросъемки).

Емкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки (адаптер на 33 Вт в комплекте).

Среди прочих особенностей: боковой сканер отпечатков, пыле- и влагозащита IP52, USB-C, NFC, 3.5-мм аудиоразъем, стереодинамики, Dolby Atmos, Moto Spatial Sound.