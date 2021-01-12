Первый в мире смартфон с подэкранной камерой стал доступен для покупки

Напомним, что ZTE Axon 20 5G оснащен 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. В нем же размещен сканер отпечатков пальцев и селфи-камера на 32 Мп. Основная камера, в свою очередь, включает в себя четыре модуля на 64, 8, 2 и 2 Мп. Работает устройство на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается емкости аккумулятора, она составляет 4220 мАч.

ZTE Axon 20 5G оценили в 449 евро, 449 долларов или 419 фунтов стерлингов. Приобрести его можно в ряде стран, в числе которых Украина, Германия, Болгария, Италия и прочие. На данный момент неизвестно, станет ли аппарат доступен для покупки в ближайшее время и для россиян.