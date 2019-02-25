Первый взгляд на складной смартфон Huawei Mate X с гибким дисплеем вживую

Смартфон уже вполне рабочий. Он складывается и раскладывается, интерфейс адаптируется под конктерное состояние устройства и ведёт себя адекватно.

В сложенном состоянии доступен 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2480 х 1148 пикселей. В разложенном — 8-дюймовый с разрешением 2480 х 2200 пикселей. С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше — диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2480 х 892 пикселей с полосой корпуса с элементами управления и камерой с тремя модулями. В разложенном состоянии толщина смартфона составляет всего 5,4 мм, в сложенном — 11 мм.

Аппаратной основой стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Гбит/с. Это заметно быстрее Snapdragon X50 парного к Snapdragon X50, обеспечивающего до 2,3 Гбит/с. Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. В смартфоне используется двойная батарея общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Кнопка включения и сканер отпечатков пальцев расположены на торце.

Продажи Huawei Mate X начнутся в середине 2019 года по цене 2299 евро.