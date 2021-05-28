Первый за последние годы флагман Honor с сервисами Google получит сверхбыструю 100 Вт зарядку

Более того, уже сейчас известно, что в основу смартфонов ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm. PhoneArena пишет, что при этом флагманская модель Honor 50 Pro+ может получить соответствующую ей «основу» — Snapdragon 888.

На данный момент нет точных сведений, когда же Honor представит долгожданные новинки. Вероятнее всего, это случится уже этим летом, возможно даже в июне.

Как бы то ни было, факт воссоединения Google, Qualcomm и Honor не оставит равнодушным ни одного фаната производителя смартфонов.