Первым 5G-смартфоном Huawei оказался Mate 20 X 5G

О складном смартфоне Huawei Mate X с гибким дисплеем и поддержкой 5G мы уже рассказывали, но он выйдет только летом 2019 года. Как оказалось, у Huawei есть ещё одна модель 5G, которую можно ожидать в продаже несколько раньше. Речь идёт о более привычном и обычном смартфоне — Huawei Mate 20 X.

Оригинальная модель Huawei Mate 20 X продаётся с прошлого года наравне с Mate 20 и Mate 20 Pro. Во время пресс-конференции глава компании показал новую вариацию Huawei Mate 20 X 5G, как не трудно догадаться с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. В отличие от других производителей, у прошлогодних флагманов Huawei Mate 20 уже используется процессор с поддержкой модема Balong 5000 5G. Таким образом, компании не пришлось дожидаться готовности нового процессора для запуска 5G.

В Huawei Mate 20 X был добавлен модем Balong 5000 и вот, готова модель Mate 20 X 5G. Других изменений не понадобилось, поскольку Mate 20 X ориентирован на игры и получил ёмкий аккумулятор 5000 мАч, что также важно для 5G. Это может означать, что новая версия окажется не сильно дороже стандартной модели.