Первым покупателям iPhone 13 предложили зарядное устройство в подарок

И вот, накануне столь масштабного мероприятия, в сети начали появляться финальные утечки о грядущей новинке. Так, например, интернет-инсайдеры из Китая рассказали, что оформившие предзаказ покупатели iPhone 13 получат в подарок зарядное устройство для смартфона, передаёт MyDrivers.

Таким образом в очередной раз подтвердилась информация, согласно которой Apple продолжит поставлять свои телефоны без комплектного зарядника.

Напомним, что по последним данным, в основу линейки iPhone 13 ляжет чип Apple A15. Главные же изменения стоит ждать в Pro-версиях аппарата. iPhone 13 Pro, вроде как, оснастят LTPO-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц, а iPhone 13 Pro Max — до 120 Гц.