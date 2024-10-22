Первым в РФ смартфоном с Snapdragon 8 Elite станет Realme GT7 Pro

GT 7 Pro будет оснащен самым мощным мобильным чипсетом на сегодняшний день. Snapdragon 8 Elite, созданный по 3-нм технологии, обеспечивает высокую энергоэффективность и производительность. С восьмиядерной архитектурой с тактовой частотой свыше 4 ГГц, новый чип задает новые стандарты в производительности смартфонов, поддерживая функции, связанные с искусственным интеллектом.

Тесты показали, что realme GT 7 Pro набирает более 3 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтверждает его характеристики, которые по слухам будут следующими: экран 6,82″ AMOLED, 1864×3820 пикселей, 3 камеры (50 МП, 50 МП, 8 МП), аккумулятор на 6500 мАч и всё это под управлением Android 15.