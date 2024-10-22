Первым в РФ смартфоном с Snapdragon 8 Elite станет Realme GT7 Pro

Опубликовано 22 октября 2024, 21:071 мин.
Первым в РФ смартфоном с Snapdragon 8 Elite станет Realme GT7 ProВ бенчмарке AnTuTu смартфон набрал более 3 миллионов баллов
Компания Realme анонсировала запуск своего нового флагмана — смартфона GT 7 Pro, который станет первым устройством на российском рынке с чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.
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GT 7 Pro будет оснащен самым мощным мобильным чипсетом на сегодняшний день. Snapdragon 8 Elite, созданный по 3-нм технологии, обеспечивает высокую энергоэффективность и производительность. С восьмиядерной архитектурой с тактовой частотой свыше 4 ГГц, новый чип задает новые стандарты в производительности смартфонов, поддерживая функции, связанные с искусственным интеллектом.
Тесты показали, что realme GT 7 Pro набирает более 3 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтверждает его характеристики, которые по слухам будут следующими: экран 6,82″ AMOLED, 1864×3820 пикселей, 3 камеры (50 МП, 50 МП, 8 МП), аккумулятор на 6500 мАч и всё это под управлением Android 15.