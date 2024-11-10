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Опубликовано 10 ноября 2024, 18:00
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Phone 18 Pro получит полностью новую камеру с изменяемой апертурой

Это улучшит качество фото
Известный инсайдер и аналитик компании TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал, что, зная о планах поставщиков Apple, может утверждать, что вендор оснастит свои будущие флагманы iPhone 18 Pro камерой с изменяемой апертурой. Для этого смартфоны получат камеру с переменной диафрагмой.
Phone 18 Pro получит полностью новую камеру с изменяемой апертурой

© Itgeekx

Камеры с переменной диафрагмой позволяют точнее регулировать количество попадающего в объектив света. Во время съёмки, если для качественного кадра требуется больший объём света, шторки объектива открываются шире за счёт принятия меньшего значения и расширения диафрагмы. Если нужно меньше света, шторки закрываются.

Снимки получаются более чёткими, при этом происходит регулировка эффекта Боке. Предыдущие модели флагманских айфонов, iPhone 14 Pro, 15 Pro и 16 Pro, оснащены камерой с фиксированной апертурой.

Отмечается, что ходили слухи о том, что Apple внедрит камеру с переменной диафрагмой в iPhone 17 Air. Но эта модель будет «утончённой», а камера с фиксированной апертурой будет «более громоздкой», поэтому вряд ли Apple пойдёт на это. Значит, такая камера появится всё-таки именно в iPhone 18 Pro.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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