Phone 18 Pro получит полностью новую камеру с изменяемой апертурой

Камеры с переменной диафрагмой позволяют точнее регулировать количество попадающего в объектив света. Во время съёмки, если для качественного кадра требуется больший объём света, шторки объектива открываются шире за счёт принятия меньшего значения и расширения диафрагмы. Если нужно меньше света, шторки закрываются.

Снимки получаются более чёткими, при этом происходит регулировка эффекта Боке. Предыдущие модели флагманских айфонов, iPhone 14 Pro, 15 Pro и 16 Pro, оснащены камерой с фиксированной апертурой.

Отмечается, что ходили слухи о том, что Apple внедрит камеру с переменной диафрагмой в iPhone 17 Air. Но эта модель будет «утончённой», а камера с фиксированной апертурой будет «более громоздкой», поэтому вряд ли Apple пойдёт на это. Значит, такая камера появится всё-таки именно в iPhone 18 Pro.