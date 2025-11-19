PhoneArena сравнила OnePlus 15 с iPhone 17 Pro Max и назвала китайский смартфон "более выгодным приобретением"

По мнению автора, две главные ошибки покупателей — ориентироваться на окружение и переплачивать за бренд. Именно этим пользуется OnePlus, предлагая схожий по возможностям смартфон за $900 вместо $1400.

Даже версия OnePlus 15 на 512 ГБ обойдётся примерно в $1000 и предложит 16 ГБ оперативной памяти — вдвое больше, чем у базового iPhone. Из прочих “плюсов” OnePlus — в коробке лежит полноценное зарядное устройство, а сам аппарат получил защиту IP68/IP69 и способность выдерживать погружение на два метра.

Экран OnePlus 15 — плоская AMOLED-панель 6,8" с частотой 165 Гц и яркостью до 3500 нит. У iPhone 17 Pro Max параметры ниже, но лучше антибликовое покрытие.

Камера OnePlus улучшилась: днём снимки стали натуральнее, а ночью — детальнее. Однако по качеству видео iPhone остаётся впереди.

Главное преимущество OnePlus 15 — автономность. Батарея на 7300 мАч заметно обгоняет результат Apple, а зарядка 80 Вт полностью восполняет ёмкость примерно за 45 минут.