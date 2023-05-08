Пир во время чумы: общие продажи смартфонов упали, но у Apple самая большая доля за всё время

Эксперты объясняют спад тем, что восстановление рынка в Китае происходит медленнее ожидаемого, а потребительское доверие ослабляется из-за экономической нестабильности и снижения количества новых устройств от ведущих производителей.

В результате этого выручка и операционная прибыль на рынке смартфонов также снижаются, хотя и не так сильно, как поставки.

Apple, чьи поставки сократились менее обычного, до 58 млн единиц в I квартале 2023 года, сумела захватить почти половину всех доходов от продаж смартфонов.