Пир во время чумы: общие продажи смартфонов упали, но у Apple самая большая доля за всё время

Пир во время чумы: общие продажи смартфонов упали, но у Apple самая большая доля за всё времяОни идут с Samsung рука об руку
Глобальный рынок смартфонов продолжает сокращаться: по данным исследования Counterpoint's Market Monitor, в I квартале 2023 года поставки устройств снизились на 14% год к году и на 7% к предыдущему кварталу, составив 280,2 млн единиц.
Эксперты объясняют спад тем, что восстановление рынка в Китае происходит медленнее ожидаемого, а потребительское доверие ослабляется из-за экономической нестабильности и снижения количества новых устройств от ведущих производителей.
В результате этого выручка и операционная прибыль на рынке смартфонов также снижаются, хотя и не так сильно, как поставки.
Apple, чьи поставки сократились менее обычного, до 58 млн единиц в I квартале 2023 года, сумела захватить почти половину всех доходов от продаж смартфонов.
У Samsung поставки снизились на 19% год к году, но выросли на 4% к предыдущему кварталу, до 60,6 млн единиц. Выпуск серии Galaxy S23 позволил увеличить среднюю цену продажи бренда до $340, что снизило падение глобальных доходов.
По данным экспертов, именно Apple и Samsung остаются самыми прибыльными брендами, захватывая 96% операционной прибыли на рынке смартфонов.