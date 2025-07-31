Pixel 10 от $799, Pro — от $999: Google сохранила цены на свои смартфоны

По данным Android Headlines, базовый Pixel 10 с 128 ГБ памяти по-прежнему стоит $799, а версия на 256 ГБ — $899. В комплекте — шесть месяцев Google AI Pro и Fitbit Premium, а также три месяца YouTube Premium.

Pixel 10 Pro стартует с $999 за 128 ГБ, далее: $1099 за 256 ГБ, $1219 за 512 ГБ и $1449 за 1 ТБ. Pixel 10 Pro XL теперь начинается с 256 ГБ ($1199), а максимальная конфигурация с 1 ТБ обойдётся в $1549.

Pixel 10 Pro Fold также сохранил прошлогоднюю цену — $1799 за 256 ГБ, несмотря на слухи о возможном снижении до $1600. Версия на 512 ГБ стоит $1919, а 1 ТБ — $2149.

Таким образом, Google удержала прежние ценники во всех линейках, что стало неожиданно приятной новостью для будущих владельцев.