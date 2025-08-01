Pixel 10 Pro Fold стал толще и тяжелее — и это все, что нужно знать о «новинке»

Вместо прогресса, компания, похоже, ограничилась обновлением характеристик, сделав устройство толще (10,8 мм) и тяжелее (258 г) предыдущей модели. Это особенно заметно на фоне конкурентов: Galaxy Z Fold 7 от Samsung весит 215 г при толщине 8,9 мм.

Да, ожидается увеличенный аккумулятор, быстрая зарядка и поддержка Qi2, а также важное нововведение — защита по стандарту IP68, впервые среди складных смартфонов.

Однако в остальном новинка не предлагает значительного прорыва: дизайн практически не изменился, а аппаратные новшества не впечатляют.

На фоне растущей конкуренции и высокой цены (~$1800), Pixel 10 Pro Fold может показаться устаревшим уже на старте.

Вместо того, чтобы кардинально улучшить модель или снизить цену предыдущей, Google, похоже, делает шаг назад — и пока неясно, для кого вообще создан этот смартфон.