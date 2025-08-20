Pixel 10 Pro и 10 Pro XL представлены официально — аналог MagSafe и 200х зум

Главное — новый чип Tensor G5, впервые произведённый TSMC. Он стал на 34% быстрее по CPU и на 60% мощнее в задачах ИИ.

На его базе работает целый набор новых функций: от «умных» подсказок Magic Cue, которые подставляют нужные данные прямо в диалоги, до генеративного улучшения фото при зуме свыше 30х. Теперь снимки с увеличением до 200х выглядят значительно чётче.

Ещё одно ключевое новшество — поддержка Qi2 и система Pixelsnap. Магниты под задней крышкой устройства позволяют заряжать смартфон от беспроводной «шайбы» и крепить аксессуары наподобие MagSafe.