Pixel 10 Pro и 10 Pro XL представлены официально — аналог MagSafe и 200х зум

Pixel 10 Pro и 10 Pro XL представлены официально — аналог MagSafe и 200х зумСтарт продаж уже 28 августа
Главное — новый чип Tensor G5, впервые произведённый TSMC. Он стал на 34% быстрее по CPU и на 60% мощнее в задачах ИИ.
На его базе работает целый набор новых функций: от «умных» подсказок Magic Cue, которые подставляют нужные данные прямо в диалоги, до генеративного улучшения фото при зуме свыше 30х. Теперь снимки с увеличением до 200х выглядят значительно чётче.
Ещё одно ключевое новшество — поддержка Qi2 и система Pixelsnap. Магниты под задней крышкой устройства позволяют заряжать смартфон от беспроводной «шайбы» и крепить аксессуары наподобие MagSafe.
В камерах Pro-моделей используется 50-Мп сенсор, 48-Мп ультраширик и телевик с 5-кратным оптическим и до 200-кратным цифровым зумом на основе ИИ.
Цены прежние: Pixel 10 Pro от $999, а Pixel 10 Pro XL — от $1199. Продажи стартуют 28 августа.