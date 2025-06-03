Pixel 10 Pro засветился до анонса: первые фото и детали нового флагмана Google

Устройство с кодовым именем Blazer — это прототип стадии Design Validation Test (DVT), что подтверждает его близость к финальной версии. Снимки утекли через китайский форум CoolAPK.

Смартфон работает на новом чипсете Tensor G5, в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а в качестве ОС выступает Android 16. Внутри — смесь ядер Cortex-X4, Cortex-A725 и Cortex-A520, а также модем g5400i, предположительно разработанный Samsung.