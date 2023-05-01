Pixel 7a может стать концом недорогих смартфонов Google

Pixel 7a может стать концом недорогих смартфонов GoogleСудьба Pixel 8a зависит от продаж Pixel 7a
В преддверии грядущего Google I/O, на котором, возможно, будет официально представлен смартфон Google Pixel 7a, появляются слухи о возможном прекращении выпуска моделей A-серии компанией.
Но всё не так просто. Ещё в декабре 2022 года наши коллеги из Android Authority опубликовали информацию о планах Google по линейке Pixel. В ней говорилось и о том, что поисковый гигант может пересмотреть свою стратегию по разработке A-серии.
Известно, что компания планирует выпустить Pixel 8a с кодовым названием «акита», но решение о выпуске смартфона будет зависеть от продаж Pixel 7a.
Есть также и версия, что IT-гигант просто изменит название линейки. А это значит, что формально она прекратит выпуск A-моделей, но фактически серия останется в живых, просто под новым именем.