Pixel 8 Pro оказался более живучим после падения с высоты, чем iPhone 15 Pro Max

Автор YouTube-канала PBKreviews решил проверить устойчивость смартфона к падениям и царапинам. В ходе эксперимента он бросил устройство с высоты около метра экраном вниз на бетонное покрытие.

Благодаря защитному стеклу Gorilla Glass Victus 2, смартфон не получил видимых повреждений.

Позже телефон был брошен с высоты головы, и, несмотря на ощутимый удар, на корпусе не обнаружилось серьёзных царапин.

Такие же тесты были проведены с обратной стороной устройства, и результаты оказались такими же обнадёживающими.

Для проверки устойчивости к царапинам смартфон был помещён в мешок с песком и гравием. Удивительно, но и тут флагман Google остался практически без царапин.

Сравнивая результаты с другими устройствами, такими как Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max, блогер пришёл к выводу, что Pixel 8 Pro лучше переносит падения и царапины.