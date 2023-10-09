Pixel 8 Pro оказался более живучим после падения с высоты, чем iPhone 15 Pro Max

Pixel 8 Pro оказался более живучим после падения с высоты, чем iPhone 15 Pro MaxПриятная неожиданность
Новейший флагман Google — Pixel 8 Pro — прошёл испытания на прочность.
Автор YouTube-канала PBKreviews решил проверить устойчивость смартфона к падениям и царапинам. В ходе эксперимента он бросил устройство с высоты около метра экраном вниз на бетонное покрытие.
Благодаря защитному стеклу Gorilla Glass Victus 2, смартфон не получил видимых повреждений.
Позже телефон был брошен с высоты головы, и, несмотря на ощутимый удар, на корпусе не обнаружилось серьёзных царапин.
Такие же тесты были проведены с обратной стороной устройства, и результаты оказались такими же обнадёживающими.
Для проверки устойчивости к царапинам смартфон был помещён в мешок с песком и гравием. Удивительно, но и тут флагман Google остался практически без царапин.
Сравнивая результаты с другими устройствами, такими как Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max, блогер пришёл к выводу, что Pixel 8 Pro лучше переносит падения и царапины.