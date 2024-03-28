Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL: Google представит сразу три флагманских смартфона осенью

Оба «профессиональных» смартфона будут оснащены продвинутой системой сканирования отпечатков пальцев.

В плане дизайна все три новинки унаследуют фирменную стилистику Google с массивным прямоугольным блоком камеры и боковым расположением кнопок управления. При этом корпуса получат более сглаженные углы и расцветки, напоминающие iPhone 15 и Galaxy S24.

Что касается «железа», то будущие Google Pixel 9, скорее всего, станут первыми смартфонами на базе фирменного процессора Tensor G4. Также инсайдеры прогнозируют наличие адаптивного сенсорного экрана и поддержку ускоренной беспроводной зарядки Qi2.

Остается только дождаться финального анонса всей линейки Pixel 9, который, по предварительной информации, запланирован на осень 2024 года.