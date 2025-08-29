Планшет Galaxy Tab S11 Ultra и недорогой флагман Galaxy S25 FE покажут 4 сентября — за пару дней до iPhone 17

Судя по утечкам и тизеру, Tab S11 Ultra получит огромный 14,6-дюймовый AMOLED-дисплей и станет новым премиальным планшетом в линейке.

Galaxy S25 FE, в свою очередь, будет позиционироваться как доступный флагман: по характеристикам он должен занять промежуточное место между обычным S25 и S25+, а работать, по слухам, будет на базе фирменного чипа Exynos вместо Snapdragon.

Приглашение намекает и на Galaxy AI: прозрачная коробка открывается, а в кадре вспыхивает логотип искусственного интеллекта Samsung. Вероятно, компания либо представит новые функции, либо просто напомнит о своей ИИ-экосистеме — в качестве укола в адрес Apple, у которой до сих пор проблемы с обновленной Siri.