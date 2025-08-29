Планшет Galaxy Tab S11 Ultra и недорогой флагман Galaxy S25 FE покажут 4 сентября — за пару дней до iPhone 17

Опубликовано 29 августа 2025, 07:361 мин.
Планшет Galaxy Tab S11 Ultra и недорогой флагман Galaxy S25 FE покажут 4 сентября — за пару дней до iPhone 17Это мы смотрим
Samsung решила опередить Apple — 4 сентября компания проведет презентацию, на которой ожидаются сразу два крупных анонса. Это будут планшет Galaxy Tab S11 Ultra и смартфон Galaxy S25 FE. Мероприятие пройдет всего за пять дней до выхода iPhone 17.
Судя по утечкам и тизеру, Tab S11 Ultra получит огромный 14,6-дюймовый AMOLED-дисплей и станет новым премиальным планшетом в линейке.
Galaxy S25 FE, в свою очередь, будет позиционироваться как доступный флагман: по характеристикам он должен занять промежуточное место между обычным S25 и S25+, а работать, по слухам, будет на базе фирменного чипа Exynos вместо Snapdragon.
Приглашение намекает и на Galaxy AI: прозрачная коробка открывается, а в кадре вспыхивает логотип искусственного интеллекта Samsung. Вероятно, компания либо представит новые функции, либо просто напомнит о своей ИИ-экосистеме — в качестве укола в адрес Apple, у которой до сих пор проблемы с обновленной Siri.