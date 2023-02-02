Плюсы и минусы моделей Samsung Galaxy S23 в сравнении с остальными смартфонами

Плюсы и минусы моделей Samsung Galaxy S23 в сравнении с остальными смартфонамиА их, к слову, не так уж и мало
На вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила множество интересных новинок. Но главными звёздами вечера стали флагманские Galaxy S23.
Фото: Samsung
Линейка смартфонов осталась прежней и состоит из трёх моделей: младшей, средней и старшей. Одним из главных изменений стало то, что вместо фирменных процессоров Exynos компания Samsung предпочла использовать слегка разогнанные процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
При этом эксперты отмечают, что новинки являются одним маленьким шагом для индустрии, но гигантским скачком для самой корейской компании. Как минимум потому, что в Ultra-версии камера обновилась впервые за три года.
От продающихся в российской оф.рознице стоимостью в 60 тысяч рублей флагманских смартфонов Xiaomi и Realme их отличает небольшой запас мощности процессора и наличие водозащиты — весомый, но далеко не решающий аргумент для покупателей. Но именно за счёт «свободных» цен в параллельном импорте младшие комплектации S23+ будут переманивать покупателей китайских смартфонов, продающихся по высоким ценам у «официалов».
Интересной получилась и ситуация с 200 Мп камерой. Ещё осенью 2021 года Samsung поступила остроумно и выпустила датчик HP1 с красивыми характеристиками, но качеством уровня смартфонов среднего класса. Именно его она продала китайцам — Lenovo (Motorola Edge 30 Ultra) и Xiaomi (12T Pro). А для себя приберегла «настоящий» флагманский сенсор камеры HP2.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов заявил, что смартфоны Galaxy S23 и S23+, в свою очередь, традиционно стали «филлерам» — смартфонами для заполнения ценовых ниш, а не демонстрации новых технологий.