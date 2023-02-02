Плюсы и минусы моделей Samsung Galaxy S23 в сравнении с остальными смартфонами

Линейка смартфонов осталась прежней и состоит из трёх моделей: младшей, средней и старшей. Одним из главных изменений стало то, что вместо фирменных процессоров Exynos компания Samsung предпочла использовать слегка разогнанные процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

При этом эксперты отмечают, что новинки являются одним маленьким шагом для индустрии, но гигантским скачком для самой корейской компании. Как минимум потому, что в Ultra-версии камера обновилась впервые за три года.