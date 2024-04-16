По наследству от Huawei? У Realme появились собственные смартфоны в линейке P

Опубликовано 16 апреля 2024, 06:18
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По наследству от Huawei? У Realme появились собственные смартфоны в линейке PДа еще и с очень вкусной ценой
Realme представил свою новую линейку смартфонов под названием P. Первые два устройства в этой серии — Realme P1 и P1 Pro — уже доступны для покупки.
Оба смартфона оснащены 6.7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.
P1 Pro работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 от Qualcomm, а P1 — на базе MediaTek Dimensity 7050.
В P1 Pro основная камера состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного основного и 8-мегапиксельного широкоугольного, в то время как P1 — основного на 50 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины.
Оба смартфона оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
Realme P1 Pro работает под управлением Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0, а Realme P1 — Android 14 с Realme UI 5.0. Цены на Realme P1 Pro начинаются от €250, а на Realme P1 — от €170.