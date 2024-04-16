По наследству от Huawei? У Realme появились собственные смартфоны в линейке P

Оба смартфона оснащены 6.7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

P1 Pro работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 от Qualcomm, а P1 — на базе MediaTek Dimensity 7050.

В P1 Pro основная камера состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного основного и 8-мегапиксельного широкоугольного, в то время как P1 — основного на 50 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины.