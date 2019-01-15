По просьбам трудящихся: Xiaomi изменит дизайн своих смартфонов

Компания Xiaomi пойдёт навстречу своим поклонникам и изменит дизайн смартфонов. Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.

Глава Xiaomi довольно активно участвует в диалогах с пользователями смартфонов в социальной сети. Он отреагировал на жалобы пользователей смартфонов Xiaomi на слишком простой внешний вид и просьбу сменить текущую концепцию дизайн.

Лэй Цзюнь ответил, что критика принята и пообещал в 2019 году значительный прогресс в области дизайна смартфонов. Он сообщил также: «Redmi Note 7 – это только начало». На жалобы также отреагировал директор по продукту Xiaomi, пообещав в 2019 году смартфоны получше и с хорошим дизайном.