По слухам, следующая модель складного Huawei Pura X будет шире оригинала

Название новой модели пока неизвестно — может быть, Huawei Pura X2. Согласно последней инсайдерской информации, новая модель будет шире, чем оригинальная. Когда она выйдет, пока неизвестно, но возможно, в конце 2025 года. Инсайдеры считают информацию от некоторых источников странной, потому что Pura X вышла в апреле 2025 года.

Возможно, у новой модели будет складной экран на 8". Это больше, чем у оригинальной Pura X, у которой экран на 6,3". Также отмечается, что Pura X складывается в более удобный формат по сравнению со многими другими складными смартфонами —16:10. Это делает это устройство лучше для просмотра видео, потому что на экране меньше чёрных полос и картинка выглядит более захватывающей.

Обозреватели подчёркивают, что этот телефон дольше работает без подзарядки. Обычно у складных телефонов проблемы с размером, из-за чего в них нет большого аккумулятора. Pura X решает эту проблему, потому что экран модели шире, и это позволяет поставить аккумулятор большей ёмкости. Аккумулятор Huawei Pura X — на 4700 мАч, что почти на 20% больше, чем у Samsung Galaxy Z Flip 6 (4000 мАч). У нового Galaxy Z Flip 7 ёмкость увеличили до 4300 мАч, но Pura X всё равно имеет больше. В целом в материале подчёркивается, что следующий смартфон Huawei Pura X, как бы он ни назывался, будет шире, а значит с более ёмкой батареей и другими преимуществами за счёт улучшенного форм-фактора.