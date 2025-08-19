По слухам, Sony готовит 200 Мп камеру для смартфонов Samsung и Oppo

Ходят слухи, что камера от Sony будет установлена в моделях Galaxy S26 Ultra и Find X9 Ultra.

Samsung планирует выпустить новый топовый смартфон с большим сенсором и хорошей диафрагмой, чтобы фотографии получались чёткими даже в темноте.

Ранее говорили, что это будет новый датчик Samsung ISOCELL HP2+. Но недавно появилась другая информация: у Samsung уже есть 200 Мп камера в модели Galaxy S25 Ultra. Для Oppo это будет важным шагом вперёд. В их предыдущей модели Find X8 Ultra была камера на 50 Мп, а в новой модели Find X9 Ultra качество съёмки может стать ещё лучше.

По последним слухам, Oppo Find X9 Ultra будет иметь специальный набор для фотосъёмки от Hasselblad. В новом флагмане Oppo, вероятно, будет четыре камеры: одна основная на 200 Мп и три дополнительные на 50 Мп каждая.

Но подчёркивается, что пока эта информация не подтверждена.