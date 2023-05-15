По заветам Nokia и iPhone: у смартфонов Google Pixel появился новый рингтон

Вообще, каждый новый релиз смартфонов Google приносит свежий набор рингтонов. Это делается для того, чтобы новый устройство Pixel был не просто технически новым, но и ощущался таковым.

В серии Pixel 7, например, появились рингтоны, будильники и уведомления под названием Natural Elements, включающие в себя звуки природы.