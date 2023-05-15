По заветам Nokia и iPhone: у смартфонов Google Pixel появился новый рингтон

По заветам Nokia и iPhone: у смартфонов Google Pixel появился новый рингтонВ честь выхода Pixel 7a
В связи с запуском нового смартфона Pixel 7a, компания Google порадовала своих фанатов новым рингтоном.
Вообще, каждый новый релиз смартфонов Google приносит свежий набор рингтонов. Это делается для того, чтобы новый устройство Pixel был не просто технически новым, но и ощущался таковым.
В серии Pixel 7, например, появились рингтоны, будильники и уведомления под названием Natural Elements, включающие в себя звуки природы.
Все новые мелодии и звуки становятся доступными для пользователей смартфонов Pixel через обновления в приложении «Звуки». Стоит отметить, что эти коллекции не включены в само приложение, а загружаются с серверов Google, когда вы выбираете и устанавливаете новый рингтон, будильник или звук уведомления.
Отметим, что если вам нравится джаз, то новый рингтон вас явно обрадует.