Почему 2023 год станет годом смартфонов с 200 Мп камерами

Всё дело в том, что компания OmniVision представила собственный модуль с разрешением 200 Мп. Сенсор OVB0A получил матрицу размером около 1/1,4 дюйма, что хоть и делает его достаточно крупным, но он всё же уступает Samsung ISOCELL HP1.

Сообщается, что датчик также поддерживает съёмку 4K-видео при 120 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду. Ориентировочные сроки выхода новинки — IV квартал 2022 года.

Учитывая, что многие производители среднебюджетных (а порой и бюджетных) смартфонов часто используют наработки OmniVision, стоит ждать появления множества недорогих 200 Мп смартфонов в 2023 году.