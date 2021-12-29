Почему 5G-смартфоны станут дешевле вопреки дефициту полупроводников

По его словам это связано с тем, что 5G-модемы в современных Android устройствах перестали быть «роскошью» и уже есть бюджетные смартфоны с поддержкой 5G.

Скорее всего именно по этой причине уже в начале 2021 года 5G-смартфоны упали в цене до уровня $200. Рынок бюджетных 5G смартфонов заняли такие компании как Xiaomi и Realme. Но уже к ноябрю 2021 года дефицит полупроводников привёл к повышению до $270.

Евгений утверждает, что даже эта цена скоро снизится, потому что на рынок активно выходит чипмейкер Unisoc, который до сих пор редко использовался в смартфонах известных брендов. “Но в конце 2020 – начале 2021 гг. Unisoc привлёк инвестиции, модернизировал оборудование и отнял у Qualcomm с MediaTek часть рынка”, – подытожил главный редактор Ferra.ru.