Почему Android и iOS не будут блокировать в России

По мнению эксперта, полной блокировки не произойдёт, скорее исчезнет возможность скачивать какие-то приложения. Он отметил, что блокировка Android и iOS в России маловероятна. При этом специалист предположил, что в операционных системах изначально может быть заложена возможность удалённой блокировки, в таком случае не помогут ни отказ от обновлений, ни другие меры.

Также Самойленко посоветовал на всякий случай перенести все данные на запасные носители: в «облака», на флешки, запасные диски и т.п.

«Часто говорится об отключении автоматического обновления приложений, но это временная мера, она не даёт 100% гарантии защиты от блокировки, но при этом содержит ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Дело в том, что обновления необходимы для закрытия уязвимостей системы. Без этого процесса повышается риск заражения устройства вредоносными программами. Это грозит потерей информации и кражей персональных данных», — подчеркнул эксперт.