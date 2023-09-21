Почему Apple до сих пор не смогла отказаться от 5G-модемов Qualcomm в iPhone

Почему Apple до сих пор не смогла отказаться от 5G-модемов Qualcomm в iPhoneПричина до смешного банальна
Несмотря на слухи о разработке Apple собственного 5G-модема, который мог бы появиться в iPhone 16 или даже в серии iPhone 15, компания из Купертино внезапно объявила о продлении контракта на поставку модемов с Qualcomm.
Причина? Оказывается, несмотря на опыт создания высококачественных чипсетов серии A для iPhone, iPad и даже Mac, Apple столкнулась с проблемами, связанными с разработкой энергоэффективного 5G-модема.
Чип, который Apple создала после нескольких лет инженерных усилий, был настолько большим, что мог занять половину внутреннего пространства iPhone. В результате, купертиновцы были вынуждены снова использовать модем Snapdragon X-series от Qualcomm в iPhone 15.
Сообщается, что топ-менеджеры Apple, не имевшие опыта работы с беспроводными чипами, установили слишком амбициозные сроки.
Когда был протестирован первый прототип, выяснилось, что модем «работает слишком медленно и склонен к перегреву». В итоге, любой модем, который Apple могла бы выпустить, был бы громоздким для iPhone и отставал бы от Qualcomm на три года по производительности и энергопотреблению.