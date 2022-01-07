Почему Apple до сих пор не выпустила собственный складной смартфон

По словам интернет-инсайдера под ником Dylan, связано это с тем, что купертиновцы хотят совершить очередную революцию в сегменте. При этом производитель iPhone активно проводит внутренние тестирования смартфонов с гибким дисплеем.

Прямо сейчас внутри Apple изучается сразу несколько прототипов подобных устройств. В то же время IT-гигант присматривается к рынку, пытаясь понять, не является ли бум складных смартфонов временным явлением.

Также одной из причин, почему мир до сих пор не увидел iPhone Fold, является нежелание яблочной корпорации копировать производителей смартфонов на Android. В отличие от них, Apple хочет выпустить на рынок не прототип складного телефона, а полноценный законченный продукт.