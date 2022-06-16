Почему банковская карта испортится, если носить её в чехле со смартфоном

Как отмечается, у карт есть магнитный фон, который реагирует на электромагнитное излучение смартфона и, в теории, карта может размагнититься. Такие случаи бывали и на практике, поэтому даже в качестве дополнительной безопасности не стоит делать из футляра для смартфона чехол для карт.

При этом современные карты с NFC-чипами не выходят из строя, даже если постоянно находятся возле смартфона. Электромагнитное излучение никак не влияет на их работоспособность.

Кроме того, нахождение карт в чехле телефона опасно с той точки зрения, что устройство могут украсть, а вместе с ним воры получат и содержимое футляра.