Почему банковские приложения нельзя использовать на старых смартфонах

По словам эксперта, в старых смартфонах не будут заделаны бреши в безопасности. При этом использовать такие гаджеты можно, но исключительно для обычных задач: получения и отправки SMS-сообщений, звонков и т.п. Но, он подчеркнул, что всё ценное, в том числе банковские и другие важные приложения, следует удалить.

Также Кузьменко рассказал, что долго свои смартфоны поддерживает Apple, а на Android этого нет. Например, iPhone 5s компания поддерживала почти шесть лет, обновляла систему безопасности и в целом защиту устройства. Для смартфонов на Android Google выпускает обновления максимум три года.

«В нём (смартфоне) не будут "заделаны" бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить», — резюмировал Сергей Кузьменко.