Почему даже с учётом новых функций Google Pixel 8 хуже большинства смартфонов-конкурентов

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов поделился своим мнением о новых продуктах компании.

Он отметил, что поисковый гигант активно использует искусственный интеллект для решения проблем, которые другие производители решают с помощью более качественного «железа».

Например, обновление прошивки часов Pixel Buds Pro представляется как крупное событие, хотя это лишь небольшие доработки.

Харитонов также раскритиковал упор на приложения в Pixel Watch 2, отмечая их плохую автономность и предложил полагаться на «всегда разряженное» устройство. Он также упомянул, что часть функций часов можно получить лишь за дополнительную плату.