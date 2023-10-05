Почему даже с учётом новых функций Google Pixel 8 хуже большинства смартфонов-конкурентов

Почему даже с учётом новых функций Google Pixel 8 хуже большинства смартфонов-конкурентовИ стоят ли покупки обновлённые умные часы и наушники серии Pixel
Накануне вечером Google провела презентацию Made by Google, на которой показала, на что способна в плане железа на конец 2023 года.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов поделился своим мнением о новых продуктах компании.
Он отметил, что поисковый гигант активно использует искусственный интеллект для решения проблем, которые другие производители решают с помощью более качественного «железа».
Например, обновление прошивки часов Pixel Buds Pro представляется как крупное событие, хотя это лишь небольшие доработки.
Харитонов также раскритиковал упор на приложения в Pixel Watch 2, отмечая их плохую автономность и предложил полагаться на «всегда разряженное» устройство. Он также упомянул, что часть функций часов можно получить лишь за дополнительную плату.
Из троицы исторических недостатков смартфонов Google Pixel (автономность, производительность, дополнительные камеры) устранили... полтора. Процессор наконец-то полноценно современный и флагманский, а не «третьей свежести», как было в Pixel 6 и Pixel 7. С автономностью всё было плохо и осталось плохо — Pixel 7 Pro с такой же ёмкостью аккумулятора «блистал» автономностью на четверть хуже, чем у Samsung и «китайцев», и на 30% хуже, чем у iPhone 14 Pro Max. С более прожорливым процессором ситуация лучше не станет.
Остальные ИИ-трюки с фото, по его мнению, забавны и полезны, но функция Video Boost уже была реализована китайскими инженерами из Oppo в 2020 году. А американский голосовой помощник-автоответчик для борьбы с спамом неэффективен в российских реалиях.